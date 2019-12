Rusia pregateste amenzi pentru Facebook si presa straina, pentru a trece sub tacere protestele

Ziare.

Initiativa privind aceste amendamente, care ar urma sa fie supuse votului legislativului in primavara, survine dupa controversele din septembrie, cand organismul rus de reglementare in sectorul mass-media, Roskomnadzor, a acuzat Facebook, Google si YouTube de amestec in procesul democratic intern prin publicarea in timpul campaniei electorale pentru alegerile locale din 8 septembrie a unor "anunturi politice" despre actiuni publice neautorizate, referire la protestele masive declansate in vara dupa ce comisia electorala a respins inscrierea a 57 de candidati independenti.Duma de Stat a acuzat la randul ei institutii media straine si ruse, precum Radio Liberty si Vocea Americii, postul BBC in limba rusa, postul rus Current Time si portalurile ruse Meduza si MBK Media de "incalcare a legii in perioada campaniei, in ziua alegerilor si in ziua de reflectie" de dinaintea scrutinului.In mod special a fost criticat postul german Deutsche Welle (DW) pentru apelurile de participare la protestele antiguvernamentale, Duma de Stat adresand MAE rus in septembrie o solicitare de revocarea a dreptului acestui post de a activa pe teritoriul Federatiei Ruse.Deputatul partidului majoritar Rusia Unita, Adalbi Shjagoshev, autor al amendamentelor, propune ca incalcarea regulilor de campanie electorala sa fie sanctionata cu amenzi intre 112.000 si 170.000 de ruble (1.600 - 2.400 de euro) in cazul persoanelor fizice si intre 2,25 de milioane de ruble si 3,38 de milioane de ruble (31.768 - 47.722 de euro) sau cu pana la 4% din incasarile anuale in cazul mass-media straine sau al altor entitati internationale.In cadrul Dumei de Stat a fost creata in luna august o comisia parlamentara de ancheta a posibilelor interferente in afacerile interne ale Federatiei Ruse in timpul manifestatiilor din vara.Ministerul de Externe rus a declarat atunci ca suspecteaza mass-media straine si misiunile diplomatice occidentale de amestec in politica interna a Rusiei in ceea ce priveste "acoperirea manifestatiilor neautorizate", potrivit Meduza.