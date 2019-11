Rusia pregateste doua experimente pentru simularea de zboruri intergalactice cu echipaj uman

Ziare.

com

Institutul va primi cererile de participare la ambele experimente incepand de luni, a anuntat cercetatorul rus pe pagina sa de Facebook.Potrivit lui Belakovski, procesul de selectie a "membrilor echipajului" se va face in mod simultan si vor putea participa, atat rusi cat si cetateni straini.Fiecare echipaj va fi alcatuit din 6 persoane cu varste cuprinse intre 28 si 66 de ani si fiecare echipa trebuie sa aiba cel putin doua femei si doi barbati."Participarea voluntarilor straini depinde de sprijinul stiintific, administrativ si financiar al companiilor, agentiilor, organizatiilor sau centrelor stiintifice internationale", a precizat Belakovski.Aspirantii, a caror inaltime nu trebuie sa depaseasca 1,80 metri, trebuie sa vorbeasca rusa si engleza si sa aiba o sanatate foarte buna."Vor avea prioritate cei cu experienta in domeniul industriei aerospatiale", a subliniat directorul proiectului, care a precizat ca experimentul de izolare timp de 240 de zile - SIRIUS-20/21 - va incepe in ianuarie anul viitor, iar cel cu durata de 365 de zile va debuta in 2022.Participantii la cele doua experimente vor petrece intreaga perioada de timp izolati pe "o nava interplanetara" din cadrul instalatiilor situate pe baza experimentala a IPM din Moscova.Belakovski a subliniat ca, la fel cum se intampla pe un zbor spatial real de lunga durata, membrii echipajului vor avea rezerve limitate de hrana si vor depinde de "aprovizionarile spatiale".El a precizat, de asemenea, ca participantii la experiment se vor confrunta cu evenimente neprevazute, asemeni membrilor de pe navele spatiale reale.