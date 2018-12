Rusia refuza Germania: nu vrea mediere in disputa cu Kievul

Ziare.

Marina ucraineana a calificat drept "act de agresiune" incidentul survenit pe 25 noiembrie, declarand ca a informat Moscova in avans despre trecerea navelor prin Stramtoarea Kerci, scrie dpa.Referitor la aceasta disputa, ministrul de externe german Heiko Maas a propus joi ca Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) sa isi extinda misiunea sa de observare in estul Ucrainei si asupra Marii Azov.Initiativa urma sa fie analizata marti, la Berlin, de reprezentanti ai Germaniei, Frantei, Rusiei si Ucrainei (asa-numitul "format Normandia").Lavrov a calificat insa propunerea drept una "inutila"."Nu este nevoie de observatori si mediatori in Marea Azov si in Stramtoarea Kerci", a spus vineri seful diplomatiei ruse, prezent la o reuniune ministeriala a OSCE desfasurata la Milano.In opinia sa, Maas si alti parteneri ar trebui sa-i "convinga pe americani sa se aseze la masa negocierilor si sa inceapa sa discute (despre controlul armelor) intr-o maniera concreta si nu sa acuze Rusia in mod nejustificat, de peste Atlantic", a subliniat Serghei Lavrov, citat de agentia de presa rusa TASS.