Rusia reprezinta o amenintare indiscutabil mai mare decat teroristii islamici, spune noul sef al Armatei britanice

Ziare.

com

Generalul Mark Carleton-Smith, in varsta de 54 de ani, a spus acest lucru in cadrul primului sau interviu acordat din noua pozitie.El a adaugat ca, pe langa amenintarea de ordin militar, Rusia mai este periculoasa si pentru ca dezvolta modalitati neconventionale de destabilizare a altor natiuni, pregatindu-se de razboi atat in spatiul cibernetic, cat si in cel cosmic.Prin urmare, Mark Carleton-Smith insista ca Marea Britanie si aliatii sai sa nu submineze strategiile de atac al tarii conduse de Vladimir Putin , transmite The Telegraph -continua-