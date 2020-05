Rusia se pregateste pentru relaxarea restrictiilor in trei etape

Ziare.

Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a afirmat ca epidemia a fost stabilizata in ultimele doua saptamani, odata cu cresterea cazurilor in capitala explicata prin testarile numeroase. Primarul a afirmat insa ca populatia ar trebui sa tina cont de masurile de autoizolare chiar si atunci cand unele restrictii vor fi reduse incepand cu 12 mai, relateaza Reuters.Numarul total de cazuri de coronavirus in Rusia a crescut miercuri cu peste 10.000 pentru a patra zi consecutiv, ajungand la 165.929, in timp ce rata deceselor a ajuns la 1.537.Ministrul Culturii, Olga Lyubimova, este cel mai recent caz al unui oficial de rang inalt, fiind totodata al treilea ministru al cabinetului care a fost diagnosticat cu coronavirus.Intr-o videoconferinta cu oficiali guvernamentali si lideri regionali, presedintele rus Vladimir Putin si-a exprimat sprijinul pentru planul in trei etape de reducere a restrictiilor. El a spus ca Rusia nu ar trebui sa se grabeasca in eliminarea masurilor preventive deoarece aceasta ar putea sa le anuleze impactul de pana acum.La inceput, oamenii vor avea voie sa faca plimbari, a declarat Anna Popova, sefa Rospotrebnadzor, autoritate din domeniul sanatatii publice, fara a specifica o perioada.A doua etapa vizeaza redeschiderea unitatilor de invatamant si a unor companii din sectorul serviciilor, urmand ca facilitati de agrement, inclusiv parcuri si piete, sa fie redeschise in a treia etapa, a mentionat ea.In pofida succesului aparent al Rusiei in protejarea celor mai vulnerabili cetateni de infectarea cu noul coronavirus, guvernul a fost criticat pentru ca nu a furnizat suficient sprijin familiilor si mediului de afaceri pe fondul opririi activitatii economice.Ratingul sprijinului pentru presedintele Putin a ajuns la cel mai scazut nivel in mai mult de doua decenii in timpul crizei coronavirusului, chiar daca exista o crestere a sustinerii pentru planul sau de prelungire a duratei mandatului presedintelui, potrivit centrului de sondare a opiniei publice Levada-Center.