Rusia se pregateste pentru un razboi in toata regula, sustin expertii unui institut suedez

Ei au ajuns la aceasta concluzie dupa ce au analizat miscarile si exercitiile realizate de fortele armate ale tarii conduse de Vladimir Putin in perioada 2009-2017 Potrivit UAWire , soldatii rusi au fost implicati pana acum in conflicte regionale, care s-au dovedit a fi bune exercitii de pregatire pentru eventualitatea izbucnirii unui conflict mai amplu.Astfel, expertii suedezi sustin ca rusii vad in NATO si in chinezi posibili adversari.De asemenea, ei au mai subliniat faptul ca, in ultimii ani, armata ruseasca a facut exercitii militare diverse si si-a imbunatatit metodele. Prin urmare, este pregatita pentru un razboi in toata regula.Raportul suedezilor vine in contextul in care ziarul german Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) a titrat, citand o sursa din serviciile de informatii occidentale, ca Rusia are mai multe rachete de croaziera decat se credea . Daca Putin ia in considerare mutarea lor, atunci Europa (cu exceptia Portugaliei) ar fi in pericol.T.B.