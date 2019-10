Rusia si-ar pregati trupele pentru o agresiune la scara larga impotriva Ucrainei

Ziare.

"Rusia se pregateste de o agresiune militara pe scara larga. Aceste planuri sunt destul de evidente. Fortele armate ale Ucrainei se pregatesc sa respinga agresiunea armata de-a lungul intregii frontiere a Ucrainei" cu Rusia, a declarat Aleksii Taran, seful Directiei principale de formare militara a armatei ucrainene.Potrivit acestuia, ofensiva rusa ar viza nu doar linia de contact din Donbas, ci chiar "granita cu Belarus si mai departe zona de langa Crimeea in Basarabia" de sud (regiunea Odesa)."Avem astazi un numar suficient de organisme de comanda si control pregatite si care sunt capabile sa planifice si sa gestioneze trupele in aceste zone importante", a spus Taran.In interviu, el a mentionat ca, din 2014, Ucraina consolideaza capabilitatile unitatilor sale militare pentru a putea "respinge" o eventuala "agresiune armata la scara larga" din partea Rusiei."Rezultatul acestui efort poate fi vazut pe harta: linia de contact este stabilizata, avansarea in continuare a agresorului este imposibila", a adaugat inaltul responsabil militar ucrainean.La sfarsitul lunii septembrie, presedintele ucrainean Vladimir Zelenski, vorbind la cea de-a 74-a sesiune a Adunarii Generale a ONU de la New York, a acuzat Rusia de agresiune, aminteste portalul rusesc RBC.ru.La 1 octombrie, reprezentantii Grupului de contact tripartit au convenit retragerea trupelor de ambele parti de la linia de contact din Donbas, din zona localitatilor Petrovsk si Zolotoi, care trebuia sa inceapa la 7 octombrie.Ministrul de Externe ucrainean Vadim Pristaiko a declarat ca retragerea fortelor ucrainene nu poate fi realizata din cauza ca rebelii continua sa traga in continuare asupra pozitiilor ucrainene.In ultimele saptamani, la Kiev au avut loc ample manifestatii de protest impotriva aplicarii asa-numitei "formule Steinmeier" de reglementare a conflictului din Donbas, care implica acordarea unui statut special permanent Donbasului si organizarea alegerilor in teritoriile controlate de rebelii prorusi.Kievul si Occidentul acuza Rusia de sustinerea in special militara a rebelilor separatisti din estul Ucrainei, unde conform mai multor dovezi prezentate de autoritatile ucrainene ar exista si militari rusi, ceea Moscova neaga.