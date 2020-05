Rusia si pandemia: Exista clinici unde medicii lucreaza 12 ore si poarta scutece

Ziare.

com

DW a stat de vorba cu medici din diferite parti ale Rusiei despre actuala situatie. Acestia spun ca in multe orase rusesti exista o penurie acuta de echipamente de protectie si teste pentru noul coronavirus.Cum unii dintre ei doresc sa ramana anonimi de frica de a nu fi concediati, DW a folosit numele fictive Olga si Igor pentru acestia.Dmitri Serioghin, paramedic la Oriol (capitala regiunii cu acelasi nume situata in Rusia Centrala, orasul numara circa 320.000 de locuitori):"Protectia este, desigur, inadecvata. Adesea mergem la pacienti dotati doar cu o masca, o pereche de manusi si una de ochelari. Costumele speciale de protectie se folosesc numai in cazul pacientilor cu coronavirus confirmati. Aceste echipamente sunt pastrate la sediul central si sunt foarte putine. Astfel de costume nu sunt disponibile pentru o interventie normala nici cand exista suspiciuni de pneumonie.Eu personal nu am transportat inca un pacient diagnosticat cu Covid-19, dar aceasta este doar o chestiune de timp. Conducerea nu este criticata pentru lipsa echipamentelor personale de protectie, capacitatile fiind utilizate in orasele cu peste un milion de locuitori. Nici la licitatii nu poate cumpara tot ceea ce este necesar. Mai devreme sau mai tarziu, personalul medical va fi infectat. Suparatoare sunt si minciunile.Recent, baietii din oras care se ocupa cu imprimari 3D au realizat 100 de vizete, pe care le-au adus la serviciile noastre de urgenta. Acestea pot fi purtate in loc de ochelari, care lipsesc in mod constant. I-am intalnit pe baieti si le-am multumit. S-a dovedit ca au incercat sa ne predea vizetele prin oficiul local de sanatate. Acolo au spus: 'Exista tot ce trebuie.' Cand am auzit asta, mi-am iesit din fire. Daca voluntarii ar aduce, de asemenea, o suta de costume de protectie sau masti respiratorii la serviciile noastre de urgenta, obiecte pe care nu le poti obtine nicaieri, am fi recunoscatori.Cea mai mare problema o reprezinta insa testele pentru coronavirus la medici. Toti medicii care au intrat in contact cu persoane potential infectate trebuie sa faca testul cel putin o data pe saptamana. Insa unii dintre ei, printre care ma numar si eu, nu au fost testati decat o data pe luna sau chiar deloc. Suntem o echipa tanara, putem purta coronavirusul fara niciun simptom.Dar ce fac pacientii nostri? De fapt, acesta este un scenariu italian, in care se pleaca de la ideea ca raspandirea infectiilor pleaca de la personalul medical. Iti pare rau pentru pacientii mai in varsta si bolnavi cronici, care sunt prinsi in aceasta situatie. Am atentionat presa locala in legatura cu acest lucru si se pare ca testarea este acum mai rapida. Cu toate acestea, stau departe de rudele mele mai in varsta si m-am mutat temporar la prietena mea."Igor, radiolog la Tver, oras cu 400.000 de locuitori:"In doua spitale din orasul Tver, efectuez tomografie computerizata la pacientii suspecti de Covid-19. In ambele stabilimente sunt multe de facut. Au existat zile in care dimineata am avut zece pacienti, iar seara de cinci ori mai multi. Si medicii se imbolnavesc. La noi sunt internati colegi de la un spital vecin. Exista costume de protectie, dar nu as spune ca avem din abundenta. Avem inca destule ventilatoare. S-a promis ca va fi achizitionat un al doilea dispozitiv CT.Am fost in asa-numita 'zona murdara', unde se afla pacientii cu Covid-19. Stiu ca exista clinici unde personalul lucreaza douasprezece ore si poarta scutece. La noi, medicii lucreaza in medie patru pana la sase ore, doua echipe pe zi.Pentru mine personal, cel mai dificil este cu masca. Ea apasa si transpiri. De asemenea, port ochelari care se aburesc. Foarte des, personalul se infecteaza la bronhoscopii si atunci cand se schimba. Principalul lucru este sa te dezbraci corect.Nu stiu ce se va intampla mai departe. In regiunea noastra, varful epidemiei inca nu a fost atins. O aripa cu cinci etaje a cladirii a fost pregatita pentru pacientii cu coronavirus. Aceasta nu este inca plina. Ne punem mari sperante in promisiunile facute de Putin la televizor, referitoare la bonusurile pentru medici. Vad ca tot personalul medical este ingrijorat, dar si pregatit mental sa fie tras pe sfoara."Olga, paramedic la Vladimir:"Imi pare foarte rau pentru pacientii din orasul nostru. Practic, lor nu li se fac deloc teste. Organizatia locala a partidului de guvernamant "Rusia Unita" spune ca totul este in regula la noi, dar nimic nu este cum trebuie. Pentru a obtine testul, trebuie sa mobilizezi toti prietenii care au contacte la nivelul autoritatilor orasului.Ce sa mai vorbim despre testarea la CT, nu se face pur si simplu, astfel incat pacientii fara simptome nu sunt inregistrati. Oamenii nu sunt tratati, dar trimisi acasa. Dupa cateva zile, echipele noastre de salvare ii aduc inapoi la spital, dar in stare critica. Ne-am plans in zadar in legatura cu acest lucru.In ceea ce priveste echipamentul de protectie, ni s-au oferit rochii chirurgicale simple. Am semnalat ordinul nr. 198 al Ministerului Sanatatii, care stabileste clar ce echipamente si masti de protectie pot fi utilizate. Ni s-a spus sa nu exageram, sa nu ne plangem, ca avem de toate. Am mers la oficiul local de sanatate si am spus ca il vom contacta pe premier. Dupa doua-trei zile au venit si costumele, dar fara instructiuni de intrebuintare.Aratau ca salopetele folosite de vopsitori. Acesta a fost singurul lucru pe care l-au putut gasi. Nu am primit masti de protectie. Stiu ca exista medici care se tem sa se planga. Medicii din spital aproape ne intreaba cu lacrimi in ochi: 'Cum ati obtinut toate aceste echipamente de protectie?' Nu poti sa iti strigi problemele. Trebuie sa te aduni, sa studiezi instructiunile si sa ceri ceea ce ai dreptul sa ceri.In ceea ce priveste pacientii, fiecare misiune inseamna ca oamenii stau acasa fara bani, mananca paine uscata si ar trebui sa plateasca si medicilor ceva in plus. Insa nu primesti bani deloc. Exista instructiuni oficiale conform carora se acorda prime de timp pentru pacientii cu gripa sau cu Covid-19. Am calculat ca este vorba despre aproximativ 78 de ruble pe ora (0.96 eurocenti). Putin a anuntat asta cu multa emfaza la televizor. In realitate, am decazut. Ai putea spune: luati-va rublele inapoi si faceti ce vreti cu ele. Ar fi mai bine sa luam frotiuri si sa avem la dispozitie un aparat CT."Vladimir Perluchin, medic in regiunea Briansk:"Tratez cazuri de pneumonie de 28 de ani. Primul pacient cu Covid19 din regiunea noastra a fost un barbat. Fiica lui venise la el de la Moscova pentru a-si sarbatori ziua de nastere. El a ascuns asta si nimeni din spital nu putea avea o atare banuiala. La internare, barbatul a fost inregistrat doar cu pneumonie. La inceput, nu s-a dorit sa i se faca un test de coronavirus, dar am insistat. In asteptarea rezultatului, pacientul a fost mutat intr-un salon normal, prin care au circulat medici din toate sectiile, chiar si contabilii. Cel putin 100 de contacte.Coronavirusul a fost confirmat doua zile mai tarziu, iar pacientul a fost adus la Briansk. Administratia s-a gandit ce sa faca cu spitalul si a ajuns la ideea de a ma baga pe mine in carantina in spital, in calitate de medic curant, dar si pe femeia care spalase podeaua salonului respectiv, considerandu-se ca noi ne-am aflat cel mai aproape de pacientul infectat. Restul personalului a fost trimis acasa. Ni s-a rapit libertatea in mod violent. Am contactat deja procurorii.Intr-un departament care nu a fost dezinfectat am petrecut doua zile cu aceasta femeie. Era prea frig sa dormi si nu a existat apa calda. De asemenea, nu ni s-a oferit mancare. Colegii de la o clinica privata din Briansk ne-au adus un incalzitor si mancare. A venit politia si ne-a fotografiat prin fereastra, verificand astfel daca nu incalcam carantina. Cand m-am saturat de umilinta, am inregistrat un mesaj video si am intrat in greva foamei. Abia atunci ni s-a permis sa iesim. Testul pentru coronavirus a fost negativ pentru mine si acum sunt in carantina acasa. Probabil ca, dupa toate astea, voi fi concediat."