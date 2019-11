Rusia spune ca este deja prea tarziu pentru inlocuirea tratatului New START

Ziare.

New START este ultimul acord major in domeniul controlului armelor nucleare intre cele doua mari puteri nucleare si restrictioneaza numarul focoaselor nucleare strategice pe care acestea le pot desfasura, potrivit Reuters si Interfax.Soarta acestui acord este in centrul atentiei de cand Washingtonul s-a retras in august dintr-un alt acord istoric asupra armelor strategice , Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), argumentandu-si gestul prin incalcarea de catre Rusia a prevederilor pactului, fapt negat de Moscova. Decizia SUA a fost urmata de una similara a Rusiei, care si-a suspendat participarea la INF.'Este deja evident ca in timpul care a ramas nu suntem in masura ... noi nu vom putea sa elaboram un document complet pentru a inlocui' New START, a declarat Vladimir Leontiev, seful adjunct al Departamentului pentru probleme de neproliferare si control al armamentelor in Ministerul de Externe rus, citat de Interfax.Tratatul poate fi prelungit prin acord mutual, dar perspectiva ca asa ceva sa se intample nu este clara, intrucat Washingtonul nu se misca repede, iar Moscova ar avea nevoie de cel putin jumatate de an pentru a implementa orice fel de prelungire a acordului, a indicat Leontiev.Nu a existat niciun fel de reactie imediata a Washingtonului la aceste afirmatii, noteaza Reuters.Leontiev a mai spus ca discutiile dintre SUA si Rusia s-au complicat si pentru ca Washingtonul a propus ca si China sa faca parte din noul acord.Tratatul INF in 1987, incheiat de catre presedintele american de la acea vreme Ronald Reagan si liderul URSS, Mihail Gorbaciov, interzice utilizarea anumitor rachete balistice cu raza de actiune cuprinsa intre 500 si 5.500 de kilometri, reducand astfel capacitatile ambelor tari de a lansa un atac nuclear rapid.Responsabilul diplomatic rus a mentionat ca trei dintre aceste sisteme de arme, intre care drona subacvatica nucleara 'Poseidon' si racheta de croaziera cu propulsie nucleara 'Burevestnik' nu intra sub incidenta noului tratat START.Oficiali americani au declarat anterior ca presedintele Donald Trump va decide abia anul viitor daca va prelungi sau nu New START. Actualul acord, semnat de predecesorul lui Trump, Barack Obama, in 2010, limiteaza la 1.550 numarul de focoase nucleare operationale (incarcate pe rachete, pe submarine si bombardiere) pentru SUA si Rusia.