Rusia trimite in Crimeea o nava dotara cu rachete Kalibr si anunta exercitii aeriene comune cu Venezuela

Corveta Orehovo-Zuievo a fost acceptata in serviciul Flotei militare ruse a Marii Negre in cursul unei ceremonii desfasurate luni.Nava militara a finalizat testele si a sosit luni, pentru prima data, la baza permanenta din Sevastopol. Corveta dotata cu rachete de croaziera Kalibr va face parte din Brigada 41 a Flotei ruse a Marii Negre.Corveta Orehovo-Zuievo este o nava multirol, a saptea din Clasa Buyan-M si a doua acordata Flotei militare a Marii Negre.Stationarea navei militare ruse in Crimeea intervine in contextul tensiunilor dintre Rusia si Ucraina dupa incidentul naval produs in Stramtoarea Kerci.Saptamana trecuta, Statele Unite au decis sa trimita o nava militara in Marea Neagra. Fortele Navale americane au informat Turcia joi ca o nava militara din cadrul Flotei a VI-a, stationata in Italia, va traversa Stramtoarea Bosfor spre Marea Neagra.Statele Unite au efectuat, joi, un zbor "extraordinar" deasupra Ucrainei, in cadrul Acordului "Ceruri deschise", pentru reafirmarea angajamentului fata de aceasta tara dupa incidentul militar ruso-ucrainean din Marea Neagra. "Atacul neprovocat al Rusiei asupra navelor ucrainene in Stramtoarea Kerci din Marea Neagra reprezinta o escaladare periculoasa a seriei de actiuni din ce in ce mai provocatoare si amenintatoare", a anuntat Departamentul american al Apararii."Statele Unite vor o relatie mai buna cu Rusia, dar acest lucru nu se poate intampla atat timp cat continua actiunile ilegale si destabilizatoare in Ucraina si in alte zone", a subliniat Pentagonul.Pe de alta parte, avioane militare din Venezuela si Rusia vor efectua manevre comune pentru apararea natiunii sud-americane, in contextul in care Administratia de la Caracas denunta frecvent planuri de atacuri ale Statelor Unite, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro."Trebuie sa spunem poporului venezuelan si intregii lumi ca, in contextul in care cooperam in diverse domenii pentru dezvoltarea celor doua popoare, ne pregatim si pentru apararea Venezuelei", a declarat ministrul Apararii, Vladimir Padrino Lopez.Aproximativ 100 de piloti militari rusi au sosit luni in Venezuela pentru participarea la manevrele aeriene comune.