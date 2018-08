Rusia va trimite o delegatie in Statele Unite

Ziare.

"Este vital sa avem contact pentru securitatea nationala si pentru pacea din lume", a afirmat Paul intr-un comunicat, citat de Politico.El se afla in prezent la Moscova pentru a se intalni cu oficiali rusi.Paul a comunicat ca s-a intalnit cu Konstantin Kosacev, presedintele Comitetului privind Afacerile Externe ale Rusiei.El a declarat ca in timpul discutiilor cu Kosacev, cei doi "au cazut de acord in privinta importantei continuarii dialogului". Paul a invitat Federatia Rusa sa trimita o delegatie la Washington iar Kosacev a fost de acord.Nu a fost anuntata o data pentru potentiala vizita. Ar fi pentru prima oara in ultimii trei ani cand o delegatie rusa viziteaza Washingtonul.