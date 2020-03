Rusia vrea sa construiasca si ea un spital in timp record, cu ajutorul Chinei

Ziare.

Rusia a anuntat, vineri, ca a inceput constructia unui centru medical din prefabricate pentru a face fata epidemiei de coronavirus, relateaza AFP.Cu o capacitate de 500 de paturi conectate la aparate de respiratie, spitalul se va afla la circa 60 de kilometri sud-vest de centrul Moscovei si se va intinde pe o suprafata de 43 de hectare.Andrei Bochkarev, viceprimarul orasului, a dat asigurari ca va fi un "centru medical printre cele mai moderne" realizat "cu experienta partenerilor nostri chinezi". Cu toate acestea, el nu a mentionat o data de finalizare a lucrarilor.Spitalul va avea "blocuri operatorii, servicii de reanimare si de diagnostic, destinate si copiilor", se arata intr-un comunicat al autoritatilor ruse.La inceputul lunii februarie, China a construit un spital de 1.000 de paturi in doar 10 zile in Wuhan (centrul Chinei), focarul epidemiei de coronavirus.Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat marti ca spitalul se va afla la o distanta de 250 de metri de locuintele din zona si ca "locuitorii vor fi in siguranta".Potrivit site-ului rus Znak, citand un document intern al primariei, constructia noului spital ar urma sa coste 8,5 miliarde de ruble (105 milioane de euro).Rusia, care a luat numeroase masuri, precum limitarea zborurilor, inchiderea frontierelor si carantina, a anuntat ca in tara s-au inregistrat pana in prezent 45 de cazuri de coronavirus.