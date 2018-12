Rusia vrea sa creasca varsta minima legala pentru consumul de alcool

Ziare.

Masura este intens dezbatuta in tara condusa de Vladimir Putin , potrivit Moscow Times , care citeaza Interfax.Proiectul pentru cresterea varstei legale pentru consumul de alcool a fost anuntata din septembrie de catre vicepremierul Tatyana Golikova, care estima ca legea va putea fi aplicata din februarie 2019."La o varsta frageda, alcoolul nu doar ca afecteaza sanatatea, ci si comportamentul", a explicat un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii, mai arata sursa citata.Rusii nu mai sunt atat de buni prieteni cu bauturile.Potrivit datelor oficiale, consumul de alcool in aceasta tara a scazut de trei ori in perioada 2009-2016, in contextul scumpirii acestor produse, limitele impuse in legatura cu reclamele si restrictiile aplicate magazinelor.In plus, un studiu publicat in noiembrie arata ca 78% dintre rusi sunt de acord cu cresterea varstei minime legale pentru consumul de alcool de la 18 la 21 de ani.T.B.