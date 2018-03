Tensiuni tot mai mari intre Moscova si Europa, in cazul Skripal: Rusii acuza tarile UE ca sunt agresive

Ziare.

"Este un disconfort major pentru noi sa avem omologi imprevizibili si agresivi. Dar asta este realitatea in care traim", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmtri Peskov.Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a declarat ca Londra are dovezi potrivit carora Rusia a dezvoltat in ultimii zece ani agentul neurotoxic "Novichok", folosit pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal.In acest context, Consiliul European a anuntat ca sustine pozitia Marii Britanii privind responsabilitatea Rusiei in cazul Skripal. Mai multe state UE analizeaza posibilitatea retragerii propriilor reprezentanti diplomatici din Rusia ori expulzarea diplomatilor rusi.