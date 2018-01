Rusii au interceptat o aeronava americana ce zbura deasupra Marii Negre

Ziare.

com

Potrivit Ministerului rus al Apararii, aeronava americana de tipul ЕР-3E Aries II nu a intrat in spatiul aerian al Rusiei."Operatiunea a fost efectuata in conformitate cu reglementarile internationale si nu a fost o situatie de urgenta. Dupa ce avionul Aviatiei SUA si-a schimbat directia, Su-27 s-a intors la baza", a precizat Ministerul Apararii de la Moscova.Departamentul de Stat al SUA a confirmat incidentul si a cerut Rusiei sa inceteze orice actiune care pune in pericol personalul ambelor tabere."Cerem Rusiei sa inceteze aceste actiuni nesigure, care cresc riscul greselilor de calcul si al pericolului unor coliziuni aeriene", a transmis Departamentul american de Stat.Potrivit politilor americani, avionul de vanatoare rus s-a apropiat la mai putin de doi metri de aeronava SUA.Avionul de vanatoare rusesc a fortat aeronava americana sa isi incheie misiunea preamatur, iar operatiunea de interceptare a durat doua ore si 40 de minute."Aceasta operatiune a fost nesigura deoarece avionul Su-27 s-a apropiat la o distanta de doi metri de aeronava ЕР-3E Aries II. Avionul militar american zbura deasupra spatiului international din Marea Neagra cand a fost interceptat de avionul rus Su-27", a declarat capitanul Pamela Kunze, purtatorul de cuvant al Fortelor Navale americane din Europa, citata de CNN.