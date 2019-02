Rusii au scapat de ursii polari pentru care se decretase stare de urgenta

Ziare.

"Niciun urs nu a mai fost observat in ultimele 24 de ore in localitatea Belushia Guba sau in preajma acesteia", a indicat o sursa din cadrul directiei regionale din Arhanghelsk a Serviciului Federal de Supraveghere a Resurselor Naturale din Rusia, citata de agentia TASS.La 9 februarie, in arhipelagul Arhipelagul Novaia Zemlea, situat in Arctica, in regiunea Arhanghelsk din nordul indepartat al Rusiei, a fost declarata stare de urgenta dupa ce zeci de ursi polari au invadat asezarile din zona Cel putin 52 de ursi polari au fost observati in apropierea localitatii Belushia Guba. Unii dintre acestia au avut un comportament agresiv, iar altii au patruns in locuinte si in birouri.Numarul animalelor semnalate in apropierea altor asezari a scazut in comparatie cu saptamana trecuta.Specialistii si autoritatile locale, militari si ofiteri de politie continua sa patruleze prin regiune si monitorizeaza situatia, a adaugat sursa citata.Afluxul de ursi polari a fost provocat de migratia sezoniera, dar si de prezenta deseurilor comestibile din localitati, a declarat Ilya Mordvintsev, cercetator in cadrul Institutului Severtsov pentru Ecologie si Evolutie.Saptamana trecuta, armata a anuntat in publicatia sa oficiala, Steaua Rosie, ca ii va apara pe localnici de ursii cu "comportament agresiv".O echipa de experti a fost trimisa in arhipelag pentru a-i impiedica pe ursi sa atace oamenii. Autoritatea de supraveghere a mediului din Rusia a refuzat sa elibereze permise pentru impuscarea ursilor polari, o specie pe cale de disparitie.In locul gropii de gunoi in aer liber din apropierea orasului ar urma sa fie instalat un cuptor de incinerare a deseurilor in urmatorii doi ani, pentru a nu mai atrage ursii in cautare de mancare.