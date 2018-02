Rusii baga zazanie intre UE si americani. Lavrov: Tari europene importante se opun planurilor SUA

Ziare.

"Europa nu este tacuta, ridica obiectii (fata de livrarile de armament catre Ucraina efectuate de SUA - n.red.) cu o voce scazuta, nu in public", a spus ministrul rus intr-un interviu la postul Rossiya-1, citat de agentia de stiri Tass."Potrivit datelor noastre, isi exprima dezacordul in discutiile cu Statele Unite, ca raspuns la cerintele imperative ale Washingtonului ca Europa sa se alature" acestei initiative, a completat Lavrov."Statele Unite incearca acum sa ademeneasca in aceste planuri o serie de tari cunoscute pentru atitudinea lor rusofoba, si anume vecinii nostri baltici si Polonia", a adaugat oficialul rus.La finalul lunii decembrie, Heather Nauert, purtator de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, a declarat ca Washingtonul a decis sa ofere Ucrainei "capabilitati defensive imbunatatite ca parte a efortului nostru (american) de a ajuta Ucraina sa-si consolideze capacitatea de aparare pe termen lung, sa-si protejeze suveranitatea si integritatea teritoriala, sa descurajeze alte agresiuni".Potrivit ABC, presedintele american Donald Trump ar urma sa aprobe planul care stipuleaza furnizarea de armament antitanc Ucrainei in valoare de 47 de miliarde de dolari.