Rusii le cer britanicilor 10 miliarde de dolari furati de oligarhii rusi: Pastrati infractorii, dar dati-ne banii!

"Incepand cu 2002, am trimis Marii Britanii 61 de cereri de extradare. Acesti oameni sunt acuzati sau au fost deja condamnati in Rusia pentru infractiuni economice, pagubele ridicandu-se in total la mai mult de jumatate de trilion de ruble (8,3 miliarde de dolari). Acestea sunt doar pagubele directe, suma deturnata de acestia fiind mult mai mare", a spus Chaika pentru postul rus NTV, potrivit Russia Today In februarie, guvernul britanic i-a avertizat pe oligarhii rusi din Marea Britanie ca bunurile de peste 50.000 de lire sterline a caror origine nu va putea fi dovedita vor fi confiscate."Va asigur, va fi foarte greu pentru multi dintre ei sa-si justifice averile. Speram ca autoritatile britanice vor actiona in conformitate cu legile unui stat civilizat, si nu dupa principiul 'fura bani furati'. Puteti pastra infractorii, dar returnati banii. Sunt banii nostri", a transmis Chaika.Londra si alte orase britanice sunt considerate paradisuri fiscale de infractorii rusi fugari, mai scrie Russia Today.C.S.