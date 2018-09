Rusii protesteaza fata de cresterea varstei de pensionare

Ziare.

com

Modificarile au redus in jur de 15 puncte procentuale din popularitatea presedintelui Vladimir Putin si este cea mai nepopulara masura guvernamentala, deoarece o lege din 2005 a redus beneficiile din perioada sovietica, ceea ce a dus la proteste la nivel national, scrie Reuters.Navalny, interzis de la televiziunea de stat si impiedicat sa candideze impotriva lui Putin la functia de presedinte la inceputul acestui an, spera sa profite de furia publica in privinta reformei. El a planificat un protest la Moscova duminica, dar o instanta l-a condamnat luna trecuta pentru ca a incalcat legile protestelor si l-a inchis pentru de 30 de zile.Navalny a declarat ca miscarea a fost conceputa pentru a deturna protestele.Sustinatorii lui Navalny au organizat mitinguri in mai mult de 80 de orase, inclusiv Moscova si Sankt Petersburg.Primele proteste au avut loc in estul Rusiei duminica dimineata. Imaginile de la un protest din Ulan-Ude, la aproximativ 4,400 km est de Moscova, au aratat protestatarii care mergeau prin oras cu baloane rosii escortati de politie."Putin si guvernul sau au jefuit bugetul pentru ultimii 18 ani", a transmis echipa lui Navalny inainte de protest."In tot acest timp ne-au asigurat ca nu ar exista in niciun caz o crestere a varstei de pensionare. Si acum ei o pun. Autoritatile nu asculta oamenii si asta inseamna ca e timpul sa iesim pe strazi", au adaugat acestiaIn Moscova, autoritatile au respins cererea sustinatorilor lui Navalny de a protesta in centrul orasului, unde exista posibilitatea ca politia sa disperseze mitingul prin retinerea oamenilor, asa cum au facut-o in trecut.Dupa ce a fost modificat de Putin, reformele prevad majorarea varstei de pensionare pentru barbati la 65 de ani de la 60 si la 60 de ani de la 55 pentru femei. Speranta medie de viata pentru barbati este de 66 de ani, iar pentru femei de 77.