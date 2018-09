Rusii suspectati ca l-au otravit pe Skripal sustin ca s-au dus in Salisbury ca turisti (Video)

Ziare.

com

Cei doi barbati nu si-au aratat pasapoartele, dar au afirmat ca numele lor sunt intr-adevar cele de pe documente - Ruslan Boshirov si Alexander Petrov, scrie The Guardian.Ei au confirmat ca au fost in Salisbury si ca sunt cei care au fost identificati pe camerele de supraveghere din oras."Prietenii nostri ne-au sugerat de mult timp sa vizitam acest oras minunat", a declarat Alexander Petrov.Boshirov a adaugat ca ei au mers sa viziteze Catedrala Salisbury."Acolo este celebra Catedrala Salisbury, faimoasa nu doar in Europa, dar in toata lumea. Este faimoasa pentru acoperisul aflat la o inaltime de 123 de metri, pentru ceas si pentru faptul ca a fost prima astfel de catedrala construita, care inca functioneaza", a precizat Boshirov.Margarita Simonyan, jurnalista la RT, a afirmat anterior online ca a petrecut o seara cu Petrov si Boshirov. Da, "agentii GRU din Salisbury".Ea a precizat ca cei doi barbati au contactat-o pentru a-i oferi un interviu: "Adevaratii (din cate imi dau seama) Petrov si Boshirov m-au sunat. Pe telefonul meu mobil".Marea Britanie i-a pus sub acuzare in absenta pe cei doi si a anuntat ca, daca vor parasi Rusia, vor fi arestati, existand deja un mandat european de arestare pe numele lor.Ei sunt acuzati de tentativa de omor, pentru ca au incercat sa il otraveasca pe fostul spion rus, care lucra pentru britanici, Serghei Skripal, si pe fiica sa. De asemenea, un politist a murit dupa ce a intrat in contact cu substanta.