Schimb de spioni cu Rusia: Presedintele unei tari UE a gratiat doi agenti ai Moscovei

Potrivit mass-media din Lituania, cei doi rusi, Nikolai Filpcenko si Serghei Moiseenko, ar putea fi schimbati contra a doi lituanieni, Yevgeny Mataitis si Aristidas Tamoisaitis, si a norvegianului Frode Berg, toti trei condamnati in Rusia pentru spionaj, informeaza AFP.Decretul semnat de presedintele Nauseda arata ca rusii au fost gratiati in virtutea unei noi legi cu privire la schimburile de spioni.Potrivit partii lituaniene, Filipcenko a lucrat pentru Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei si a incercat sa recruteze importanti responsabili lituanieni. El a fost condamnat la zece ani de inchisoare si nu a inaintat apel.Moiseenko a primit o pedeapsa de zece ani si jumatate de inchisoare, pentru recrutarea unui capitan lituanian in serviciu de la o importanta baza aeriana militara din Siauliai. El a pledat nevinovat.Doi cetateni lituanieni au fost, la randul lor, condamnati in 2016 pentru transmiterea de secrete militare catre serviciile de informatii ruse.