Se protesteaza in Rusia, unde zeci de persoane au fost arestate

Ziare.

com

Este a patra saptamana la rand cand se protesteaza. Organizatorii prevedeau ca vor participa pana la 100.000 de oameni, dupa ce autoritatile au autorizat protestul pe o strada usor de delimitat, in apropierea inelului rutier din jurul centrului capitalei.In ciuda ploii, manifestantii continuau sa soseasca si dupa inceperea evenimentului, au observat reporterii DPA de la fata locului.Erau prezenti sute de politisti in echipament de interventie, cu bastoane, care efectuau controale de securitate inainte de a permite accesul in zona; din acest motiv, s-au creat cozi. Multi participanti erau tineri, dar erau prezenti si batrani, si parinti insotiti de copii."Sunt sigura ca vor avea loc din nou arestari in masa", a declarat reporterilor Svetlana, o protestatara in varsta de 29 de ani, care nu a vrut sa-si precizeze identitatea."As minti daca as spune ca nu mi-e deloc frica. Stiu ca s-ar putea sa fiu arestata si sunt ingrijorata", a adaugat ea. Sustinatorii opozitiei apreciaza ca numarul mare de arestari arata ca guvernul se teme de amplificarea protestelor. "Altfel cum se explica gradul de paranoia la care au ajuns?", adauga tanara.Organizatorii din echipa opozantului Alexei Navalnii, aflat in inchisoare, au facut apel la manifestanti sa iasa din zona permisa, ceea ce ar constitui o incalcare a autorizatiei municipale.Conform organizatiei OVD-Info, care monitorizeaza protestele, politia rusa a arestat sambata 72 de oameni - 55 la Sankt Petersburg, 10 la Moscova si sapte la Rostov-pe-Don. Cu ocazia manifestatiilor precedente, numarul arestarilor a depasit 1600.