Seful fiscului din Rusia, Mihail Misustin, a fost desemnat premier dupa demisia lui Medvedev

Numirea, care a fost remisa spre aprobare legislativului, a survenit la scurt timp dupa anuntul-surpriza venit de la Moscova privind demisia premierului Dmitri Medvedev, imediat dupa discursul presedintelui rus in care au fost anuntate o serie de importante reforme constitutionale.Principala masura anuntata de Putin in acest sens vizeaza consolidarea rolului Parlamentului in formarea guvernului, oferindu-i-se prerogativa alegerii sefului guvernului pe care presedintele va fi apoi obligat sa-l numeasca. In prezent, Duma confirma alegerea facuta de seful statului.Intre numele vehiculate anterior pentru succesiunea lui Medvedev se numarau Serghei Sobianin, primarul Moscovei, Maksim Oreskin, ministrul economiei, sau Aleksandr Novak, ministrul energiei.Premierul Dmitri Medvedev a anuntat miercuri ca guvernul Rusiei isi depune demisia . Declaratia a venit la scurt timp dupa ce presedintele Vladimir Putin a sustinut discursul anual despre starea natiunii.Acceptand demisia, Putin le-a cerut ministrilor sa functioneze ca guvern interimar pana la formarea unui nou executiv, transmite Russia Today.Inainte de a anunta demisia Cabinetului, Medvedev s-a intalnit cu Putin pentru a discuta pe seama discursului, a precizat biroul de presa al Kremlinului.Putin a mai spus ca intentioneaza sa creeze o pozitie de adjunct in Consiliului de Securitate al Rusiei si sa o ofere lui Medvedev.