Serghei Lavrov: Structura confruntarii din timpul Razboiului Rece reinvie

''Tensiunile in crestere, expansiunea infrastructurii NATO catre est, nivelul fara precedent al exercitiilor la frontierele ruse, cresterea nemasurata a bugetelor apararii - toate acestea conduc la imprevizibilitate'', a spus Lavrov in cadrul Conferintei privind Securitatea de la Munchen.''In esenta, structura confruntarii din timpul Razboiului Rece reinvie'', a adaugat el.La frontierele externe ale NATO cu Rusia, ambele parti si-au sporit apararea dupa izbucnirea crizei din estul Ucrainei, in 2014. Elementul declansator a fost anexarea Crimeei de Rusia, ceea ce a incalcat dreptul international.De asemenea, Serghei Lavrov a denuntat faptul ca, in opinia sa, ''exista o barbarizare a relatiilor internationale care afecteaza mediul de viata al oamenilor''.