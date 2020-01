Spionaj la Davos? Rusi care se dadeau instalatori, dar aveau pasapoarte diplomatice, descoperiti inainte de summit

Ziare.

Potrivit ziarului Tages-Anzeiger, cei doi rusi au fost verificati de politia elvetiana in august anul trecut in statiunea de schi, care gazduieste in aceasta saptamana reuniunea WEF a reprezentantilor afacerilor si elitei politice globale. Cei doi au prezentat pasapoarte diplomatice si au parasit tara, scrie ziarul.Politia din cantonul Grisons in estul Elvetiei a declarat ca doi barbati cu pasapoarte diplomatice ruse au facut obiectul unei verificari de rutina a identitatii la Davos in august 2019, dar nu a fost stabilita o legatura intre vizita lor si WEF."Este adevarat ca am verificat doi cetateni rusi la Davos si ca ei s-au identificat cu pasapoarte diplomatice, dar noi nu am putut fi siguri de niciun motiv pentru a-i retine. Ei au fost lasati sa plece", a declarat o purtatoare de cuvant a politiei cantonale, adaugand ca politia nu i-a identificat niciodata pe barbati drept instalatori.Un purtator de cuvant al ambasadei ruse la Berna a respins informatia aparuta in presa, declarand ca doi diplomati rusi acreditati in afara Elvetiei au fost verificati si lasati sa isi continue drumul."Pasapoartele diplomatice se acorda oficialilor de rang inalt, nu muncitorilor manuali", a spus el. "Cred ca a fost o gluma proasta", a adaugat el.Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, a declarat la Moscova ca nu era la curent cu incidentul.Managerul fondurilor de investitii Bill Browder, care a condus o campanie de expunere a coruptiei si pedepsire a oficialilor rusi pe care ii acuza de moartea avocatului sau Serghei Magnitski, decedat intr-o inchisoare din Moscova in 2009 dupa ce s-a plans ca a fost maltratat, a spus ca incidentul arata pana unde a ajuns statul rus."Rusii isi iau la tinta in mod activ toti dusmanii din toate tarile - ei au resurse uriase si Davos este un loc important, iar acesta este singurul loc unde eu pot veni pentru a-i contesta personal pe oficialii rusi pentru uciderea lui Serghei Magnitski", a declarat Browder pentru Reuters Today marti la Davos.Procurorii rusi il suspecteaza pe Browder ca ar fi ordonat o serie de crime, inclusiv uciderea lui Magnitski, ceea ce finantatorul a respins ca ridicol.