15 spioni rusi specializati in asasinate au actionat in mai multe tari europene, avand baza in Alpii francezi

Asasinate si sabotaj

Potrivit cotidianului francez Le Monde, cei 15 ofiteri din cadrul serviciilor militare ruse de informatii GRU - specializati in asasinate - au circulat pe continent incepand din 2014, iar ultimul lor sejur in Franta a avut loc in 2018.Unul dintre cei 15 agenti ar fi fost identificat de Londra ca fiind unul dintre cei trei autori ai otravirii lui Serghei Skripal. Este vorba despre celebrul caz al otravirii cu agentul neurotoxic noviciok, in martie 2018, a unui fost spion dublu rus, la Salisbury, in Anglia. Aceasta operatiune a provocat un incident diplomatic major intre Moscova si Uniunea Europeana (UE) si a determinat serviciile occidentale sa ia urma celor vinovati.Dezvaluirile Le Monde din editia de joi intervin in contextul in care Berlinul acuza Moscova de faptul ca se afla in spatele asasinarii, in august, a unui georgian aflat la Berlin. Doi membri ai Ambasadei Rusiei in Germania, careia Guvernul Angelei Merkel ii reproseaza ca nu "coopereaza" in ancheta, au fost expulzati.Potrivit Le Monde, cei 15 ofiteri, care nu ar fi efectuat operatiuni pe teritoriul Frantei, au stat in mai multe randuri in orasele franceze ca Annemasse, Chamonix sau Evian.Ei fac parte din Unitatea 29155 din cadrul celui de-al 161-lea Centru de formare al GRU."Aceasta unitate se ocupa de-acum de asasinate, sabotaj sau sarcini mai obscure, asa cum arata niste notite secrete", prin care agentii comunicau intre ei, scrie ziarul.Nicio arma sau material nu au fost confiscate si niciun complice local nu a fost identificat.Cei 15 ofiteri par sa nu fi contactat vreodata Ambasada Rusiei la Paris.Ei ar fi operat, in schimb, in Marea Britanie, Bulgaria, Crimeea, Republica Moldova sau Muntenegru.Astfel, serviciile franceze s-au orientat catre ipoteza potrivit careia Departamentul Haute-Savoie, situat la frontiera cu Elvetia si Italia, ar fi fost folosit ca "baza din spatele liniei frontului in ansamblul operatiunilor clandestine ale Unitatii 29155 in Europa", potrivit unui oficial de rang inalt din cadrul serviciilor franceze de informatii, citat de Le Monde.