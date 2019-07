Spitalul in care a fost tratat Alexei Navalnii sustine ca opozantul rus nu a fost otravit

Ziare.

In urma analizarii unor esantioane biologice recoltate principaului opozant al Kremlinului, aflat in prezent in inchisoare, "nicio substanta toxica nu a fost detectata", a declarat pentru agentia rusa de presa Interfax medicul-sef al Institutului Sklifosofsky de Medicina de Urgenta Aleksei Tokarev.Condamnat saptamana trecuta la 30 de zile de detentie, Aleksei Navalnii a fost spitalizat duminica , dupa care a fost trimis inapoi in celula luni.In momentul transferului sau la spital, Aleksei Navalnii avea pleoapele umflate si prezenta multiple abcese la gat, pe spate, pe tors si la coate.Anturajul sau, care sublinia ca opozantul nu a avut niciodata vreo reactie alegerica in viata sa, a pus la indoiala aceasta versiune oficiala si a evocat o posibila otravire "Eu n-am avut niciodata vreo alergie", a declarat Aleksei Navalnii intr-un mesaj difuzat pe blogul sau, dand asigurari ca nu exclude ipoteza otravirii de catre cineva care ar fi intrat in celula sa in timp ce ceilalti detinuti erau absenti.Cazul intervine intr-un context de reintensificare a reprimarii unei miscari de contestare inaintea alegerilor locale din septembrie si la o zi dupa o manifestatie a opozitiei la Moscova, marcata de aproape 1.400 de arestari.