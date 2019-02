Stare de urgenta intr-o regiune din Rusia in urma unei "invazii de ursi polari" (Video)

Ziare.

Ursii au inceput sa se adune in apropierea asezarilor umane din arhipelag in regiunea Arhangelsk in luna decembrie, a relatat agentia de stiri TASS, cel putin 52 fiind observati in apropierea localitatii Belushya Guba.Intre sase si zece ursi s-au aflat permanent in zona locuita si au existat cazuri in care animalele au atacat oameni si au intrat in cladiri si birouri rezidentiale, a scris agentia rusa."Situatia de urgenta a fost determinata de invazia ursilor polari in zone rezidentiale", au explicat intr-un comunicat guvernatorul si guvernul regional din Arhanghelsk."Locuitorii, scolile si gradinitele prezinta numeroase reclamatii orale si scrise care solicita asigurarea sigurantei in localitate. Oamenii sunt speriati. Le e teama sa iasa din case iar rutina lor zilnica este perturbata. Parintii se tem sa-si lase copiii sa mearga la scoala sau la gradinita", se spune in comunicat.Au fost instalate garduri suplimentare langa gradinite si au fost folosite vehicule speciale pentru a transporta personalul militar si angajatii la locurile de munca, potrivit TASS.Dar ursii nu s-au lasat alungati de semnalele folosite pentru a-i speria si indeparta si nici de masinile si cainii de patrulare.O echipa de experti a fost trimisa in arhipelag pentru a-i impiedica sa atace oamenii, dar autoritatea de supraveghere a mediului din Rusia a refuzat sa elibereze permise pentru impuscarea ursilor, care sunt o specie pe cale de disparitie.Topirea ghetii din Arctica a determinat din ce in ce mai mult animalele sa migreze la sud, in cautare de hrana pe uscat."Sunt in Novaya Zemlya din 1983, dar niciodata nu au fost asa multi ursi polari in apropiere", a declarat pentru TASS liderul local Zhigansha Musin.