Statele Unite si Marea Britanie acuza Rusia de un atac cibernetic masiv asupra unei tari europene

Atunci, atacul a afectat cateva mii de site-uri guvernamentale si site-uri administrate privat. In plus, a intrerupt difuzarea a cel putin doua posturi de televiziune importante, relateaza CNN "In 28 octombrie 2019, Centrul principal pentru tehnologii speciale al Directiei Generale de Informatii (GRU) a Statului Major rus (GTsST, cunoscut si sub denumirea de Unitatea 74455 sau Sandworm) a efectuat un atac cibernetic major asupra statului Georgia", a declarat secretarul de Stat american, Mike Pompeo."Statele Unite cer Rusiei sa renunte la acest demers in Georgia sau in alte tari. De asemenea, ne angajam sa sprijinim Georgia si oamenii sai in imbunatatirea securitatii cibernetice".Atacurile cibernetice ruse sunt vazute de SUA ca parte a unei strategii mai largi a Moscovei de destabilizare a vecinilor sai, care include si campanii de dezinformare."Pozitia guvernului SUA a fost clara, vom apara interesele partenerilor si aliatilor nostri si vom raspunde Rusiei pentru aceste activitati destabilizatoare", a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului, locotenent-colonel Carla Gleason, pentru CNN.In acelasi timp, si Regatul Unit acuza Rusia ca se afla in spatele acestui atac cibernetic.Ministerul britanic de Externe a transmis ca Centrul National de Securitate Cibernetica al Regatului Unit "considera (...) ca GRU a efectuat atacuri cibernetice de amploare, care au afectat inclusiv site-urile guvernului georgian, instantelor, mai multor ONG-uri, presei si diverse intreprinderi si, de asemenea, au intrerupt difuzarea mai multor televiziuni nationale"."Aceste atacuri cibernetice fac parte din campania de lunga durata a Rusiei de activitati ostile si destabilizatoare impotriva Georgiei", a mai precizat ministerul.Ministrul de Externe al Marii Britanii, Dominic Raab, a transmis la randul sau ca "aceasta campanie a GRU, de atacuri cibernetice impotriva Georgiei, o natiune suverana si independenta, este total inacceptabila".A.D.