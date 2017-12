Statul Islamic a revendicat atacul de miercuri din Sankt Petersburg

Ziare.

"Atacul care a vizat alaltaieri un centru comercial din Sankt Petersburg a fost realizat de un grup dependent de Statul Islamic", arata comunicatul transmis vineri, transmite AFP.Un numar de 13 persoane au fost ranite miercuri seara in explozia unei bombe artizanale intr-un supermarket din Sankt Petersburg, al doilea oras din Rusia, situat in nord-vestul tarii. Presedintele rus, Vladimir Putin, a calificat aceasta explozie ca un "act terorist" Explozia a fost provocata de o bomba artizanala lasata in zona de depozitare a bagajelor, a anuntat Comitetul national antiterorist (NAK)."O bomba artizanala lasata in spatiul de bagaje a explodat" in acest supermarket al lantului Perekriostok, a precizat NAK, intr-un comunicat, referindu-se de asemenea la "echivalentul a 200 de grame de TNT".Rusia a fost amenintata in mai multe randuri de Statul Islamic si ramura siriana a gruparii Al-Qaida dupa debutul interventiei sale militare in Siria, pe 30 septembrie 2015.Pe 3 aprilie, metroul din Sankt Petersburg a fost vizat de un atentat care s-a soldat cu 15 morti si zeci de raniti si care a fost revendicat de o grupare putin cunoscuta legata de Al-Qaida.La mijlocul lunii decembrie, serviciile ruse de securitate au anuntat ca au dezmembrat, cu ajutorul informatiilor transmise de CIA, o celula a Statului Islamic care pregatea atentate, pe 16 decembrie, la Sankt Petersburg, in special la foarte vizitata catedrala Kazanski.