SUA acuza Rusia de activitati rau intentionate in Balcani, cu scopul de a crea haos si divizare

Rusia vrea ca "Balcanii de Vest sa fie o zona haotica, fragmentata si divizata (...)", a declarat acest diplomat numit in august emisar pentru Balcanii de Vest, intr-un interviu pentru sectiunea bulgara a Radio Free Europe dat publicitatii luni. El a adaugat ca Rusia vrea ca regiunea sa fie suspicioasa si sa aiba un element de haos, sa fie un loc unde Rusia poate amplifica tensiunile dupa bunul plac."As vrea sa semnalez eforturile ruse vizand diminuarea sustinerii pentru acordul de la Prespa intre Skopje si Atena drept un alt exemplu de activitate rau intentionata din partea statului rus", a adaugat el cu prilejul unei vizite la Sofia.Atena si Sofia au semnat in 2018 acest acord care redenumeste Fosta republica iugoslava Macedonia "Republica Macedonia de Nord", ceea ce a pus capat unei dispute diplomatice de aproape 30 de ani.Occidentalii au acuzat in numeroase randuri Rusia ca este in spatele campaniilor de dezinformare de pe retelele sociale, in special in 2018, intr-un moment de lupta politica privind schimbarea numelui acestei tari, cu care Moscova nu era de acord.De aceea, a spus emisarul special al SUA pentru Balcanii de Vest, Washingtonul are mari sperante ca UE va incepe negocieri de aderare luna viitoare cu Macedonia de Nord si Albania, pentru care "calea europeana este esentiala".Avertismentul lui Palmer a coincis cu vizita presedintelui Casei Poporului, una dintre cele doua camere ale parlamentului din Bosnia-Hetegovina, Dragan Covic, la Moscova, pentru discutii cu presedinta Consiliului federativ din Rusia, Valentina Ivanovna Matvienko.Valentina Matvienko este vizata de sanctiuni ale statelor occidentale pentru rolul sau in ocuparea si anexarea Crimeii.Inainte de vizita sa la Moscova, Covic a spus intr-un interviu pentru Rossiskaia Gazeta ca ar vrea sa vada o prezenta mai mare a Rusiei in Bosnia-Hertegovina.In octombrie, seful diplomatiei americane Mike Pompeo, in vizita in regiune, a criticat si el influenta "nefasta" a "trolilor rusi" in Balcani.Matthew Palmer a fost numit pentru a pleda in favoarea integrarii mai multor tari din Europa de Sud-Est in institutiile europene si transatlantice, potrivit Washingtonului.In regiunea Balcanilor de Vest se afla Macedonia de Nord, Albania, Bosnia, Muntenegru, Serbia si Kosovo.Potrivit cifrelor Comisiei Europene, in jur de 70% din totalul investitiilor straine din Balcanii de Vest provin din Uniunea Europeana.