SUA dau un ultimatum Rusiei, inainte de a se retrage din INF

Mesajul a fost transmis de secretarul de Stat american, Mike Pompeo."Statele Unite anunta astazi ca Rusia a fost gasita vinovata de incalcarea clara a Tratatului INF; vom suspenda obligatiile noastre in 60 de zile daca Rusia nu revine la aplicarea totala si verificabila a Tratatului", a declarat Mike Pompeo dupa reuniunea ministrilor de Externe ai statelor NATO, desfasurata la Bruxelles."Aceste incalcari ale Tratatului INF nu pot fi vazute separat de modelul mai amplu al ilegalitatilor ruse pe plan mondial. Lista actiunilor negative ale Rusiei este lunga: Georgia, Ucraina, Siria, ingerinte electorale, cazul Skripal si acum Stramtoarea Kerci, iar acestea sunt doar cateva", a subliniat Pompeo, citat de CNN, atribuind Moscovei responsabilitatea pentru abandonarea Tratatului INF desi presedintele Donald Trump a anuntat intentia retragerii SUA din acest acord.Anterior acestui ultimatum, NATO s-a alaturat pozitiei Washingtonului, care afirma ca este responsabilitatea Rusiei sa "respecte" tratatul din 1987, care interzice armamentul nuclear cu raza intermediara (INF)."Indemnam Rusia sa revina fara intarziere la respectarea totala si verificabila. Rusiei ii revine, in prezent, sarcina sa respecte Tratatul INF", afirma Alianta Nord-Atlantica intr-o declaratie publicata marti, in urma unei reuniuni a sefilor diplomatiilor statelor membre la Bruxelles, potrivit AFP.Alianta a anuntat ca statele membre au ajuns la concluzia ca Rusia incalca acest tratat nuclear din Razboiul Rece, deschizand astfel calea retragerii Statelor Unite din document, in cazul in care Rusia nu se conformeaza prevederilor tratatului, relateaza The Associated Press.Ministrii de Externe ai statelor membre NATO isi exprima intr-un comunicat "sustinerea puternica fata de concluzia Statelor Unite potrivit careia Rusia isi incalca in mod grav obligatiile" care-i revin in cadrul Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare.Presedintele american Donald Trump a amenintat cu retragerea unilaterala din tratatul bilteral, acuzand Rusia ca-l incalca.