SUA si UE protesteaza fata de arestarile masive din Rusia. Intre timp, liderul Opozitiei a fost eliberat

Si liderul Opozitiei, Alexei Navalnii, a fost arestat, el anuntand ulterior ca a fost eliberat duminica."Statele Unite condamna Rusia pentru arestarea a sute de protestatari pasnici si cere eliberarea lor imediata. Liderii care sunt siguri de legitimitatea lor nu isi aresteaza oponentii pasnici pentru ca protesteaza", a afirmat Heather Nauert, purtator de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, pe Twitter.Uniunea Europeana a condamnat, de asemenea, actiunile autoritatilor din Rusia, afirmand intr-un comunicat ca, desi protestele nu au fost autorizate, acest lucru "nu poate justifica abuzurile politiei si arestarile in masa".Politia l-a scos pe Alexei Navalnii, liderul Opozitiei, din mijlocul protestelor de la Moscova tinandu-l de maini si glezne la cateva minute dupa ce a ajuns printre protestatari.Piata Pushkin a fost ocupata de protestatari care au fost intampinati de politie, autoritatile incercand sa disperseze multimea. Navalnii a fost eliberat duminica dimineata.In tara, 1.612 persoane au fost retinute in 26 de orase , peste 700 de oameni fiind arestati doar la Moscova, conform site-ului de monitorizare a protestelor OVD Info.Echipa lui Navalnii a organizat 90 de proteste in tara pe care le-a numit "El nu este tarul nostru", facand referire la Putin, care a fost ales pentru prima oara presedinte in 2000 si este deja cel mai longeviv lider al Rusiei de la Stalin pana in prezent.Sute si chiar mii de protestatari au putut fi vazuti pe strazile unor orase precum Kaliningrad de la Marea Baltica, Nizhny Novgorod de pe raul Volga, Krasnoyarsk din Siberia sau Khabarovsk din estul indepartat al Rusiei. Ei au scandat "Rusia fara Putin", "Putin e un hot" si "Afara cu tarul".In Rusia, protestele trebuie sa fie aprobate de autoritati pentru a avea loc, iar majoritatea celor organizate sambata nu erau autorizate.Navalnii, caruia i-a fost interzis sa candideze contra lui Putin in alegerile de anul acesta, a comunicat pe Twitter duminica dimineata ca a fost eliberat dupa ce a fost retinut pentru organizarea unui protest neautorizat si pentru ca s-a opus arestarii.