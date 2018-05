Summit-ul cu Trump e incert, dar Lavrov l-a invitat pe Kim Jong-un in Rusia

Ziare.

"Veniti in Rusia, ne-am bucura sa va primim", a declarat Serghei Lavrov la sfarsitul intrevederii cu Kim Jong-un, citat de Tass.Lavrov considera ca problema nucleara din Peninsula Coreeana nu poate fi rezolvata complet pana cand sanctiunile impuse Phenianului nu vor fi ridicate."Ajungand la sanctiuni, este absolut evident ca pornind de la aceasta discutie privind rezolvarea problemei nucleare a Peninsulei Coreene, noi credem ca aceasta nu poate fi completa pana cand sanctiunile nu vor fi eliminate", a afirmat oficialul rus.Invitatia vine in contextul in care summit-ul istoric care trebuia sa aiba loc pe 12 iunie in Singapore este incert, insa de la anuntul lui Donald Trump ca anuleaza intalnirea , ambele parti - Coreea de Nord si SUA - au facut eforturi ca acesta sa se desfasoare oricum.