Sustinatorii celui mai aprig opozant al lui Putin protesteaza in intreaga Rusie. Politia a dat navala in sediul sau de campanie

Forte ale politiei ruse au patruns in sediul de campanie al lui Navalnii

"Voi merge sa votez cand va fi vorba de o alegere", a afirmat un potestatar din Vladivostok pe o pancarta, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.Alte manifestatii au avut loc in orasele Novosibirsk, Kurgan, Omsk, Magadan, Kemerovo si Yakutk. Suporterii lui Navalnii au declarat ca asteapta sute de persoane care sa participe la manifestatii similare in alte 118 orase."La mijloc sunt vietile voastre. Cati ani vreti sa mai traiti cu acesti hoti, bigoti si ticaloti", a afirmat Navalnii intr-un video publicat inainte de manifestatii.La Moscova, unde autoritatile asteapta sa inceapa protestele, politia a intrat cu forta intr-un din birourile lui Navalnii si a inceput sa interogheze oamenii, presa relatand ca ar fi fost vorba despre o alerta de bomba.Polita a inchis un studio de televiziune al opozitiei, insa un altul continua sa functioneze. Sase sustinatori ai lui Alexei Navalnii au fost retinuti la Moscova si cel putin 16 au fost retinuti in alte parti ale Rusiei, a informat un grup independent de monitorizare.Navalnii a declarat ca va participa la protestele din Moscova. Este neclar unde se afla acesta la momentul actual.In Rusia vor avea loc alegeri prezidentiale la data de 18 martie, iar lui Alexei Navalnii i s-a interzis dreptul de a se inscrie in cursa electorala.In luna octombrie, liderul opozitiei din Rusia, a fost eliberat din inchisoare, dupa ce si-a ispasit pedeapsa de 20 de zile pentru organizarea unui protest neautorizat. El a mai fost incarcerat de doua ori in 2017, cate 15 si 25 de zile, dupa ce a organizat mitinguri impotriva coruptiei de la nivel guvernamental.Citeste si: