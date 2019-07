Sute de mii de rusoaice cer o lege impotriva violentei domestice

Ziare.

Aproximativ 12 bloggerite si activiste ruse, urmarite de milioane de persoane pe diverse platforme, au inceput in urma cu zece zile sa posteze, in semn de protest, fotografii in care sunt machiate pentru a sugera hematoame, taieturi si sange si sloganul "Nu voiam sa mor", relateaza AFP.Aceasta campanie, la care au participat numerosi navigatori pe Internet, este menita sa faca publicitate unei petitii pentru ca Rusia sa se doteze cu o lege care sa introduca conceptul de "violente domestice" si sa protejeze victimele acestor violente ce afecteaza mai ales femeile.Lansata in urma cu mai multi ani de Aliona Popova, o reprezentanta a drepturilor femeilor in Rusia, aceasta petitie a strans aproximativ 650.000 de semnaturi in cateva zile, intr-o tara in care violentele domestice sunt rareori abordate in dezbaterea publica."In Rusia, aproape 16 milioane de femei sunt victime ale violentelor domestice anual, potrivit Rosstat", agentia oficiala de statistica, a declarat Aliona Popova intr-o conferinta de presa, luni, la Moscova."O femeie din trei, in Rusia, este batuta de sotul sau partenerul ei. La fiecare 45 de minute, o femeie este ucisa acasa - niste date ingrozitoare", a declarat Olga Kravtova, o bloggerita foarte urmarita pe retele de socializare.Contrar curentului #MeToo, autoritatile ruse au scos de sub incidenta penala, in 2017, anumite forme de violenta in cercul familial, potrivit aparatorilor acestei masuri, in numele protectiei "valorilor traditionale".In iulie, Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a pus in discutie, in mod ferm, atat dreptul rus, care "nu recunoaste" aceste violente, cat si autoritatile "reticente sa recunoasca gravitatea problemei"."Autoritatile ruse nu au implementat (...) masuri generale vizand (...) sa protejeze impotriva relelor tratamente", stabilea Curtea, apreciind ca Rusia tolereaza "o atmosfera propice violentei domestice".La sfarsitul lui iunie, cazul a trei surori care urmau sa fie judecate de asasinarea tatalui lor, ale carui violente si agresiuni sexuale constante le-au denuntat, a provocat un val de idignare in Rusia.In decembrie 2017, alt caz a provocat scandal - al Margaritei Grasceva, al carei sot i-a taiat mainile cu toporul, dupa ce a torturat-o, intr-o padure in apropiere de Moscova. Cu o luna inainte, tanara a depus o plangere, ignorata de catre politie.