Tarile baltice sunt scandalizate: Rusia va sarbatori invadarea lor in timpul URSS

Ministerele de Externe ale acestor trei state, astazi toate membre ale UE si NATO, au descris drept "cinice" si "provocatoare" planurile Rusiei de a marca pe teritoriul sau cu focuri de artificii si artilerie recucerirea celor trei tari de la Germania nazista de catre armata sovietica in 1944, relateaza France Presse.La randul sau, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus Maria Zaharova a declarat joi ca aceste manifestatii ar permite "milioanelor de cetateni din intreaga lume sa sarbatoreasca cu Rusia aniversarea marii victorii asupra fascismului".Sovieticii au instituit in tarile baltice un sistem de represiune brutala impotriva opozantilor politici si deportari in masa, inclusiv a femeilor si copiilor, in lagare de munca fortata din Siberia, aminteste AFP."Victoria Aliatilor impotriva nazistilor a fost extrem de importanta pentru destinul Europei, dar", a declarat joi ministrul afacerilor externe al acestei tari Linas Linkevicius."Aceasta a condus la aproape", a insistat el, in timp ce Vilnius a convocat joi un diplomat rus in semn de protest.Omologul sau leton, Edgars Rinkevics, a calificat festivitatile Rusiei drept o "", iar diplomatul eston de rang inalt Urmas Reinsalu a vorbit despre "".Sovieticii au invadat statele baltice in 1940 in cadrul Pactului Molotov-Ribbentrop incheiat intre URSS si Germania nazista.Un an mai tarziu, in iunie, eiAceasta campanie a fost intrerupta cand Germania si-a indreptat fortele impotriva fostului sau aliat si Armatei Rosii in tarile baltice.Intre 1944 si 1945, sovieticii au pus capat ocupatiei naziste, in timpul careia aproape toata comunitatea evreiasca locala a disparut, dar au anuntat rapid deportarea a sute de mii de persoane in Siberia.Teroarea sovietica a provocat o rezistenta armata in tarile baltice intre 1944 si 1953, in principal in Lituania.Abia in 1991, Lituania, Letonia si Estonia si-au redobandit independenta.