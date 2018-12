Tensiuni intre Statele Unite si Rusia dupa ce Moscova a trimis bombardiere nucleare in Venezuela

Ziare.

Avioane militare din Venezuela si Rusia vor efectua manevre comune pentru apararea natiunii sud-americane, in contextul in care Administratia de la Caracas denunta frecvent planuri de atacuri ale Statelor Unite. Aproximativ 100 de piloti militari rusi au sosit luni in Venezuela pentru participarea la manevrele aeriene comune.Doua bombardiere supersonice ruse Tupolev TU-160 au aterizat pe Aeroportul Maiquetia, situat in apropiere de Caracas, dupa ce au parcurs peste 10.000 de kilometri din Rusia spre Venezuela.Administratia Donald Trump a condamnat exercitiile comune ruso-venezuelene. "Administratia Rusiei a trimis bombardiere in cealalta parte a lumii, in Venezuela", a reactionat secretarul de Stat american, Mike Pompeo, prin Twitter, conform agentiei Reuters."Popoarele rus si venezuelan trebuie sa perceapa lucrurile exact cum sunt: doua guverne corupte aloca fonduri publice si reduc la tacere libertatile in timp ce popoarele sufera", a adaugat Pompeo.Kremlinul a respins criticile lui Mike Pompeo, catalogandu-le drept "puternic nediplomatice" si "total inadecvate"."Cat despre ideea ca am risipi banii, nu suntem de acord. Chiar este inadecvat ca o natiune care cu jumatate din bugetul apararii ar putea hrani intreaga Africa sa faca astfel de comentarii", a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Presedintiei Rusiei.