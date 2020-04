Teroarea, metoda prin care pandemia e gestionata in Cecenia. Reactia neasteptata a Rusiei

Ziare.

Liderul in varsta de 43 de ani al Ceceniei a declarat ca oamenii care incalca masurile de carantina "ar trebui omorati" si i-a comparat cu niste "teroristi", relateaza AFP, citata de Moscow Times De asemenea, o jurnalista de la Novaya Gazeta care a scris ca autoritatile din Cecenia sunt depasite si ca oamenii se chinuie sa trateze virusul in propriile case a fost amenintata public cu moartea de Kadirov."Daca doriti sa comitem o infractiune si sa devenim infractori, spuneti-o! Unul dintre noi va prelua aceasta sarcina, aceasta responsabilitate si va fi pedepsit conform legii. Nu faceti din noi banditi si ucigasi!", a spus Kadirov, conform sursei citate.Pana la aceasta ora, in Cecenia au fost anuntate 347 de cazuri de coronavirus si sase decese, dar exista suspiciuni ca situatia ar fi mult mai grava.In Cecenia s-au luat masuri de izolare totala, fapt ce a starnit si nemultumirea locuitorilor. Acestia s-au plans ca toate frizeriile s-au inchis, iar raspunsul lui Kadirov a fost caracteristic.El a aparut intr-un videoclip ras in cap, spunand cu zambetul pe buze: "Toate saloanele noastre sunt inchise, asa ca am procedat precum stramosii nostri: am decis sa ma rad in cap".In orice caz, observatorii externi se tem ca Ramzan Kadirov si-ar putea da din nou in petec chiar si in aceasta criza."Odata ce a inteles gravitatea virusului, a decis sa il combata cu forta excesiva caracteristica, asa cum face de obicei, folosind masuri dure si de intimidare. Acesta este un lucru pe care stie sa il faca si care ii place", a comentat Ekaterina Sokirianskaia, directorul Centrului de Analiza si Prevenire a Conflictelor.C.S.