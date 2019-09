Trump si UE saluta schimbul de prizonieri dintre Rusia si Ucraina: Poate un prim pas urias spre pace

Ce spun liderii europeni

Ziare.

com

"O veste foarte buna, poate un prim pas urias spre pace", a transmis presedintele SUA despre indelung asteptatul schimb de prizonieri, ce ar putea anunta un dezghet in relatiile intre Moscova si Kiev, grav deteriorate dupa anexarea peninsulei ucrainene Crimeea in 2014 de catre Rusia.La randul sau, emisarul special american pentru Ucraina, Kurt Volker, s-a declarat "foarte multumit sa-i vada pe marinarii ucraineni intorcandu-se acasa si schimbul de prizonieri Ucraina-Rusia"."Sper ca aceasta va contribui la o noua dinamica pentru alte schimburi de prizonieri, o incetare a focului reinnoita si progrese in punerea integrala in aplicare a acordurilor de la Minsk", semnate in 2015, dar a caror componenta politica a ramas litera moarta, a adaugat emisarul american pe Twitter."Suntem incurajati de semnele unui dialog mai solid intre Rusia si Ucraina", a declarat pentru AFP un responsabil din Departamentul de Stat, potrivit caruia SUA sustin eforturile noului presedinte ucrainean Volodimir Zelenski in favoarea unei solutii diplomatice."Chemam Rusia sa-i elibereze imediat pe toti ceilalti ucraineni, inclusiv pe membrii comunitatii tatare din Crimeea, care raman inchisi pe nedrept", a notat el."Continuam sa indemnam Rusia sa-si onoreze angajamentele din cadrul acordurilor de la Minsk si sa predea Ucrainei controlul Crimeei", anexata in 2014, a mai aratat responsabilul american.Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, a salutat si ea eliberarea unor ucraineni in cadrul schimbului de prizonieri cu Rusia, printre care si cei 24 de marinari capturati anul trecut in Stramtoarea Kerci , si a indemnat partile "sa profite de acest impuls", transmite dpa."Aceasta eliberare este marturia muncii si determinarii celor care - printre ei societate civila, activisti si experti juridici - au lucrat neobosit pentru acest rezultat", a transmis Federica Mogherini, urandu-le celor eliberati "recuperare grabnica din incarcerarea istovitoare".La randul sau, presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a exprimat un sentiment de usurare, iar presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a impartasit "bucuria profunda" fata de eliberarea cineastului Oleg Sentov, castigator al prestigiosului Premiu Saharov pentru apararea drepturilor omului, acordat de legislativul UE.