Ucraina: Serviciile secrete rusesti incearca sa racoleze militari ucraineni cu ajutorul profilurilor de femei din retelele sociale

Intr-un comunicat de presa, SBU a dezvaluit marti seara caaflate in zona de conflict din Donbas in vederea racolarii."S-a stabilit ca printr-o retea de socializare, controlata de serviciile secrete rusesti, sub profilul unei femei s-a stabilit un contact cu militarul ucrainean. Pe masura evolutiei relatiei lor virtuale, presupusa tanara a aflat despre serviciul sau in cadrul armatei ucrainene. Dupa aceea, ea a incercat sa obtina informatii cu caracter militar si socio-politic" de la acesta, se mentioneaza in comunicatul SBU.Ulterior,In acest context, SBU atentioneaza ca acei cetateni care comunica de buna voie autoritatilor despre faptul ca s-a incercat racolarea lor si in cazul in care nu au comis fapte care contravin legii si intereselor statului ucrainean, suntAnterior, SBU a anuntat ca a declarat non-grata un diplomat rus de la Consulatul General al Federatiei Ruse din Lvov pentru activitati de spionaj. Diplomatul rus a fost expulzat din Ucraina inca in luna mai, dar Kievul a anuntat despre aceasta abia marti.In replica, Moscova a declarat marti persona non-grata un diplomat ucrainean de la Consulatul General al Ucrainei din Sankt-Petersburg, indicand ca este o masura de raspuns simetrica la 'un gest neprietenos si nemotivat similar al Kievului'.El racolase din 2014 un locuitor al Lvov, seful unei organizatii neguvernamentale, care ii furniza informatii capabile sa submineze siguranta statului ucrainean, potrivit agentiei de presa mentionate.