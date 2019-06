UE a prelungit cu 6 luni sanctiunile impotriva Rusiei, pentru situatia din Ucrainei

Ziare.

com

"Sanctiunile impotriva Rusiei, prelungite cu un vot in unanimitate pentru inca sase luni, avand in vedere neimplementarea acordurilor de la Minsk", a anuntat pe Twitter Preben Aamann, purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, transmite agentia EFE.Respectivele acorduri prevad, printre altele, respectarea incetarii focului in estul separatist al Ucrainei si retragerea armamentului greu.Sanctiunile UE, adoptate pe 31 iulie 2014 initial pentru o perioada de un an, vizeaza mai multe sectoare ale economiei ruse, printre care finantele, energia si apararea.Astfel, unele banci si companii ruse au un acces limitat pe pietele primare si secundare de capital ale UE, sunt oprite tranzactiile de export sau import de armament, precum si exportul de produse cu dubla intrebuintare, si este restrans accesul Moscovei la anumite tehnologii si servicii sensibile ce pot fi utilizate in sectorul petrolier.