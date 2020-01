UE introduce pe lista de sanctiuni numele a sapte lideri prorusi din Crimeea, inclusiv al premierului Iuri Gotaniuk

Ziare.

com

Aceasta decizie a putut fi luata dupa ce a fost sustinuta pana la urma de Cipru, in contextul in care hotarari cu privire la sanctiuni se iau cuNicosia a blocat hotararea in ultimele saptamani, potrivit unor diplomati, exercitand astfel presiuni in vederea sanctionarea Turciei cu privire la foraje in Marea Mediterana.UE a prelungit sanctiunile impuse Moscovei dupa ce Rusia a invadat si anexat Peninsula ucraineana in 2014.Aceste sanctiuni vizeaza entitati si persoane care au legaturi cu administratia rusa a Crimeei.Intre cele sapte persoane ale caror nume au fost inscrise pe lista marti se afla Iuri Gotaniuk, numit premier al guvernului regional prorus in urma alegerilor din 2019.In urma hotararii de marti,In total 44 de companii si entitati fac obiectul acestor sanctiuni, careUE a impus de asemenea sanctiuni economice, vizand domeniile energetic, financiar si industria armamentului, prelungite pana la sfarsitul lui iulie. O interdictie de a face afaceri cu Crimeea este de asemenea in vigoare, pana la sfarsitul lui iunie.