Ucraina este implicata in atacurile asupra bazelor rusesti din Siria

Ucraina este controlata de neonazisti

Exportul de fructe si legume din Moldova in Rusia a fost semnificativ mai mare fata de UE

Epidemia de hepatita A se raspandeste rapid in Ucraina

Europa moderna a recunoscut drept normalite sodomia, incestul si alte imoralitati

Uniunea Europeana abandoneaza Ucraina

Statele Unite ar fi ajutat teroristii sa distruga avioanele rusesti

Statele Unite intentioneaza sa invadeze Iranul

Presedintele Lituaniei a fost un agent KGB

UE atrage atentia ca cei care sunt responsabili de raspandirea unor astfel de informatii care nu sunt adevarate au scopul de a spori temerile europenilor in institutiile de la Bruxelles.Televiziunea de stat a prezentat in ultima saptamana, la ore de maxima audienta, stiri conform carora NATO a sprijinit Statul Islamic , Statele Unite s-au implicat in conflictul din estul Ucraina , iar Uniunea Europeana a legalizat incestul, informeaza Eu vc Disinfo In realitate, in Uniunea Europeana protectia si promovarea drepturilor copilului sunt unele dintre obiectivele primordiale. Toate politicile si actiunile cu impact asupra copiilor trebuie concepute, implementate si monitorizate in conformitate cu interesul superior al copilului.Cat despre Ucraina, televiziunea de stat le-a spus rusilor ca fosta republica sovietica este acum o tara pustie, oamenii nu beneficiaza de asistenta medicala si ca Ucraina este afectata de o epidemie de hepatita A. In realitate, insa, lucrurile stau diferit. Potrivit Ministerului Sanatatii de la Kiev, exista cazuri sporadice de hepatita A, insa nu este nicio epidemie.Cand vine vorba despre Federatia Rusa, televiziune de stat spune ca Rusia este o tara pacificatoare care se raporteaza doar la dreptul international pentru a justifica anexarea ilegala a Crimeii si prezenta militarilor rusi in conflictul din estul Ucrainei.Un raport al serviciilor secrete americane arata ca atunci cand apar stiri sau informatii negative despre Federatia Rusa, autoritatile de la Moscava spun ca sunt minciuni si mereu ii acuza de rusofobie pe cei care au publicat informatii critice despre administratia de la Kremlin.Comisia Europeana a ales 39 de experti care sa faca parte dintr-un grup al carui scop este combatarea fenomenului stirilor false si dezinformarii online. Grupul este format din reprezentanti ai societatii civile, mass-media si persoane din mediul academic. Acestia au fost selectati in urma unui apel lansat in noiembrie, la finalul caruia au fost primite peste 300 de aplicatii. Unul dintre cei selectati este un profesor universitar din Romania. Prima intalnire a expertilor a avut loc pe 15 ianurie 2018.Expertii selectati vor oferi recomandari Comisiei cu privire la fenomenul raspandirii stirilor false, definirea rolurilor si responsabilitatilor celor implicati, dimensiunile internationale si riscurile corespunzatoare.Fenomenul stirilor false a aparut in urma cu cativa ani, mai ales in mediul online, si a luat amploare o data cu dezvoltarea retelelor sociale. In prezent "Fake news" este asociat cu dezinformarea, cu propaganda, cu ideologia si cu manipularea. Prin acest fenomen cei interesati incearca sa influenteze opinia publica pentru a-si atinge diferite scopuri politice, sociale si financiare.C.S.R.