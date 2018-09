UK acuza Rusia la ONU ca se joaca cu vietile oamenilor. Moscova sustine ca actiunile Londrei sunt "rusofobe"

Ziare.

"Este o provocare directa fata de sistemul international de legi", a afirmat Pierce, adaugand ca Moscova se afla "intr-un univers paralel in care regulile normale ale afacerilor internationale sunt invers", scrie The Guardian.Pierce a continuat si a acuzat Moscova ca incalca "flagrant" si "intr-o maniera iresponsabila" Dreptul international. "A trecut vremea minciunilor si incriminarilor reciproce. Este timpul pentru adevar si tragerea la raspundere", a declarat ambasadorul Marii Britanii la ONU.De cealalta parte, Vasily Nebenzya, ambasadorul Rusiei la ONU, a acuzat Guvernul britanic de "minciuni repetate".Actiunile Londrei, conform lui Nebenzya, au fost motivate de "rusofobie" si au ca scop "declansarea unei isterii dezgustatoare anti-Rusia".De asemenea, Franta, Germania, SUA si Canada au publicat un comunicat comun in care informeaza ca "au increde totala" in investigatia britanica. Cele patru state au informat ca operatiunea de otravire a lui Skripal a fost "cel mai probabil aprobata la un nivel guvernamental inalt" si orchestrata de GRU.