Un autobuz a cazut intr-un rau din Siberia: Cel putin 19 morti

Una dintre rotile autobuzului, care circula intre doua orase siberiene si transporta 43 de pasageri, a explodat in timp ce se afla pe un pod, peste raul Kouenga din regiunea Zabaikalsk, potrivit unui comunicat al politiei rutiere locale, citat de agentia de presa RIA Novosti Vehiculul a iesit in afara carosabilului si a cazut in rau, se arata in comunicat.Initial, un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta locale, citat de RIA Novosti, a precizat ca au murit 15 persoane, insa bilantul a fost apoi actualizat la 19 morti.Autoritatile au deschis o ancheta penala pentru incalcarea normelor de securitate, a anuntat Comitetul de ancheta rus, principalul organism pentru cercetari penale din tara.Accidentele rutiere sunt frecvente in Rusia, in principal din cauza consumului de alcool, a starii precare a drumurilor si a nerespectarii regulilor de circulatie.Numarul de decese in accidente rutiere in Rusia a scazut insa in ultimii ani, ajungand la aproximativ 20.000 pe an.