Un autobuz a intrat in plin intr-un grup de pietoni in Moscova: 3 oameni au fost raniti

Accidentul a avut loc in apropierea statiei de metrou Shodnenskaya, situata in nord-vestul Moscovei, relateaza site-ul agentiei Tass.Potrivit unor surse din interiorul Politiei, autobuzul a intrat in grupul de oameni aflati in statie dupa ce a fost lovit de un autovehicul."Conform celor mai recente informatii, trei oameni au fost raniti, iar doua persoane au fost resuscitate cu succes", a declarat o sursa din interiorul fortelor de securitate.Zona in care a avut loc accidentul a fost izolata si autoritatile au demarat o ancheta.Incidentul are loc la cateva zile dupa ce patru oameni si-au pierdut viata in cadrul unui accident similar.