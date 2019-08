Un avion a aterizat de urgenta intr-un lan de porumb de langa Moscova: 23 de oameni au fost raniti, dupa ce motoarele au asiprat cateva pasari

Russia hails miracle after plane makes emergency landing near Moscow https://t.co/vFsFUR7dM4 pic.twitter.com/aiEwz2bECn - Reuters Top News (@Reuters) August 15, 2019

Video taken by passenger as birds hit plane that made emergency landing in Corn field in Moscow. pic.twitter.com/pL3lOFKX6b - The Reagan Battalion (@ReaganBattalion) August 15, 2019

#Russia: A-321 of Ural airlines crashlanded near Zhukovskiy of Moscow region after bird strike. 10 wounded. Piliots managed to land a plane in the field https://t.co/r2XoFs37Wt pic.twitter.com/JHRpOOtH9g - Liveuamap (@Liveuamap) August 15, 2019

🇷🇺 - BREAKING: Ural Airlines plane carrying 226 people crash-lands in field near Moscow, injuring at least 23 people; no reports of fatalities. pic.twitter.com/x8FOANCj3d - BELAAZ (@TheBelaaz) August 15, 2019

Majoritatea celor 23 de persoane ranite, printre care mai multi copii, a suferit taieturi si vanatai, in timp ce una a fost serios ranita, a anuntat agentia rusa de presa Interfax, preluata de DPA.Avionul, operat de compania rusa Ural Airlines, a intrat in coliziune cu un stol de pescarusi la scurt timp dupa decolare de pe Aeroportul International Jukovski de langa Moscova, obligand pilotii sa aterizeze cu motoarele oprite si rotile inca retrase.Imaginile si inregistrarile video arata Airbusul 321 dupa aterizare intr-un camp de porumb la aproximativ un km distanta de aeroport. Pasagerii au fost evacuati din aeronava si au iesit apoi din campul de porumb pe jos.Zborul Ural Airlines, cu 234 de persoane la bord, efectua legatura intre Moscova si Simferopol in Crimeea, aminteste France Presse.