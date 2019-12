Un avion de vanatoare Su-57 s-a prabusit intr-un zbor de proba in Extremul orient al Rusiei

Ziare.

Potrivit unui comunicat al OAK (Corporatia Aeronautica Unita), pilotul a reusit sa se catapulteze din avion, salvandu-si viata, iar la sol nu au existat victime sau distrugeri.Su-57, un monopost considerat de a cincea generatie, s-a prabusit din cauze inca necunoscute la marginea orasului Komsomolsk-pe-Amur, la 111 km de baza sa.Suhoi a anuntat in iulie inceperea productie in serie a acestui avion de vanatoare, care a efectuat primul sau zbor de proba in 2010.Cu un plafon de zbor de 20.000 de metri, Su-57 dezvolta o viteza maxima de 2,45 Mach (3.025 km/ora) si, conform Ministerului rus al Apararii, a fost testat in lupta in Siria de doua ori.Fortele Aerospatiale din Rusia au comandat un numar total de 76 de avioane de vanatoare Su-57.