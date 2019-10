Un avion rus de vanatoare a urmarit un bombardier american deasupra Marii Negre

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat emis miercuri de Ministerul Apararii de la Moscova, citat de agentia Tass, bombardierul american s-a apropiat de frontierele Rusiei in timpul unui zbor efectuat pe 19 octombrie."Dupa ce s-a apropiat de frontierele Rusiei, bombardierul a fost intampinat de un avion de vanatoare Su-27 din cadrul fortelor aeriene ale Districtului Militar Sudic si a fost urmarit de acesta in cursul zborului de-a lungul frontierelor apelor teritoriale ale Rusiei, la o distanta de aproximativ 70 de kilometri", afirma Ministerul.Pe de alta parte, Comandamentul European al SUA a mentionat doar ca un avion B-52, cu baza la RAF Fairford din Marea Britanie, a efectuat un zbor in regiunea Marii Negre, in cadrul unei misiuni de antrenament cu partenerii si aliatii europeni."Zborul, care a durat aproximativ 12 ore, a inclus antrenamente cu Romania, Ucraina si Georgia", se afirma intr-un comunicat publicat de Comandamentul European al SUA.